Cina: il campionato partirà il 25 luglio

Il campionato cinese di calcio comincerà il 25 luglio prossimo, cinque mesi dopo la data prevista e la decisione di rinviare tutto a causa dell'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato la Federazione cinese, spiegando che per motivi sanitari le 16 squadre della Super League saranno divise in due gruppi e giocheranno solo in due sedi, a Dalian e a Suzhou. Non è stato specificato se gli incontri si svolgeranno a porte chiuse.

I giocatori stranieri, tuttavia, potrebbero non essere in grado di unirsi alle loro squadre poiché la Cina proibisce ancora l’accesso al Paese per quasi tutti i cittadini stranieri a causa del Covid-19. La Super League è stata una delle prime competizioni sportive al mondo a rivedere il suo programma a causa del virus. L’inizio della stagione, originariamente previsto per il 22 febbraio, era stato rinviato a data da destinarsi al culmine dell’epidemia in Cina. Il campionato di basket (Cba) è stata la prima grande competizione sportiva professionale a riprendere, il 20 giugno, e a porte chiuse.





