Cina: media, corsa ai vaccini mRna, ospedale Macao al completo

(ANSA) – ROMA, 01 GEN – Corsa ai vaccini stranieri. Secondo i

media internazionali, i cittadini della Cina continentale si

stanno riversando nel piccolo territorio costiero di Macao per

assicurarsi i vaccini a mRna occidentali ritenendoli più

efficaci di quelli nazionali approvati dalle autorità sanitarie

di Pechino. Nell’unico ospedale che offre vaccinazioni ai

turisti le liste risultano al completo. Un funzionario

dell’ospedale di Macao ha raccontato al Financial Times che il

suo telefono ha squillato “ininterrottamente” da quando

l’epidemia ha iniziato a riprendere slancio in Cina. (ANSA).



