Cinema: 21 opere finanziate da regione Emilia Romagna

(ANSA) – BOLOGNA, 06 GIU – Sono 21 – dalla terza puntata di ‘Diabolik’ dei Manetti Bros a ‘La conversione’ diretto da Marco

Bellocchio, dal nuovo film di Alessandro Siani ‘Tramite

Amicizia’, a Vito Palmieri con la sua opera seconda ‘La seconda

Vita’, fino al documentario di Alessandro Rossi, Michele Mellara

e Gianfranco Cabiddu sul festival ‘Time in Jazz’ di Berchidda –

i progetti cinematografici e audiovisivi selezionati e

finanziati dalla Regione Emilia-Romagna a seguito di due bandi

emanati a dicembre 2021 e dedicati, uno alle produzioni

regionali, e uno a quelle nazionali e internazionali.

Nel dettaglio per quanto riguarda il bando riservato alle

imprese regionali saranno sostenuti 9 progetti – erano state 27

le richieste avanzate – con 416.000 euro complessivi: 4

documentari, 1 opera cinematografica, 1 opera televisiva e 3

cortometraggi. Quanto al bando di sostegno alla produzione

cinematografica di case di produzione nazionali e internazionali

saranno finanziati con 998.525 euro 12 progetti, sui 39

presentati. In particolare 11 progetti per la cosiddetta Sezione

B, 5 opere cinematografiche, 6 documentari e un progetto nella

Sezione A, che finanzia progetti di assoluto rilievo per la

valorizzazione della cultura cinematografica, ossia la pellicola

intitolata ‘La conversione’, prodotta da Kavac Film e diretta da

Marco Bellocchio. Queste opere dovevano avere costi

complessivi?di produzione pari o?superiori?ai?4 milioni; spese

ammissibili sul territorio regionale pari o superiori a un

milione e ambientazione storica o geografica, con riferimenti

narrativi o biografici in Emilia-Romagna. (ANSA).



