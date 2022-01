Cinema: a Rimini ‘Fellini Open’ per celebrare 102 anni Maestro

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 08 GEN – Una serie di eventi – ribattezzata ‘Fellini Open’ – per celebrare i 102 anni dalla nascita del

Maestro del Cinema e le attività del Museo – da poco inaugurato

– a lui dedicato. Rimini è pronta a festeggiare il suo figlio

più illustre a partire da lunedì 17 quando al Cinema Fulgor – la

sala ridisegnata da Dante Ferretti in cui un piccolo Federico

seduto sulle ginocchia del nonno a guardare ‘Maciste

all’inferno’ scopriva la magia del cinema – sarà proiettato in

anteprima nazionale, in collaborazione con Istituto Luce

Cinecittà, il documentario di Catherine McGilvray ‘Fellini e

l’ombra’, pellicola che mescola la finzione all’animazione al

documentario, per sondare l’inconscio creativo del cineasta

romagnolo.

Il 20, giorno del 102/o compleanno di Fellini sempre al ‘Fulgor’, la nipote Francesca Fabbri Fellini presenterà il suo

cortometraggio ‘La Fellinette’, vincitore del Premio Speciale 75

ai Nastri d’Argento 2021 mentre il Duo Trabace terrà il concerto ‘Sognare Fellini. Visioni e amarcord sonori di Nino Rota’,

omaggio all’affinità tra il regista e il compositore che diede

origine a veri e propri capolavori musicali A partire dal 18 e per tutto il mese di febbraio, invece, nel ‘Cinemino’ allestito all’interno del ‘Palazzo del Fulgor’,

saranno proiettati il martedì, sei titoli scelti tra la

filmografia del Maestro, mentre il giovedì si potranno vedere i

documentari dedicati ai grandi registi del cinema italiano

alternati ad alcuni dei loro film più significativi. I titoli

felliniani sono ‘I vitelloni’ , ‘Il Bidone’, ‘La Dolce vita’, ‘8

½’, ‘Giulietta degli Spiriti’ e ‘Fellini Satyricon’. I registi

omaggiati: Vittorio De Sica, Marco Ferreri e Lina Wertmuller.

Fino al al 23 infine, sarà possibile visitare la mostra, curata

da Luca Cesari “Nel Mondo di Tonino Guerra”, allestita nelle

sale dell’Ala di Isotta di Castel Sismondo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte