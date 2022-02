Cinema: ‘Bosnia Express’, un docufilm come segnale di pace

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 26 FEB – Il 3 marzo 1992 il parlamento

bosniaco, a seguito del risultato del referendum di pochi giorni

prima, dichiarò l’indipendenza della Bosnia Erzegovina dalla

Federazione Jugoslava. Da lì partì l’escalation di violenze che

portarono all’assedio di Sarajevo e alla divisione di un popolo.

Durante la guerra furono commessi crimini contro l’umanità: le

vittime del conflitto sono state stimate in quasi 100mila, di

cui circa 40mila civili. A parlare del futuro del paese è il

film-documentario ‘Bosnia Express’ del regista Massimo D’orzi,

prodotto da Loups Garoux Produzioni e da Il Gigante in

associazione con Luce-Cinecittà, che ne è il distributore per

l’Italia mentre Rai Com lo è per le vendite estere. Ad ospitare

la proiezione sarà lunedì 28 febbraio (ore 20) il Cinema Lumière

della Cineteca di Bologna, dopo il successo dello scorso

settembre al festival “Visioni dal Mondo” di Milano e la

presentazione fuori concorso un mese fa al Trieste Film

Festival.

La pellicola ha ricevuto contributi dal Programma Europa

creativa dell’Unione europea e dal Ministero della Cultura

italiano.

Al centro ci sono le donne di quel paese, prime vittime del

genocidio perpetrato durante la guerra. ‘Bosnia Express’ –

spiega il regista – “procede a tappe, stazione dopo stazione,

con nessuna pretesa di dire qualcosa in più sulla Bosnia e la

sua gente, ma di raccontare con un tono intimo e penetrante la

realtà di questo paese e di rappresentare le contraddizioni tra

un mondo che si sforza di crescere, pieno di vitalità,

creatività e un mondo precipitato nell’estremismo

etnico-religioso”. Il sottile filo che sorregge la fragile

democrazia della Bosnia Erzegovina e di tutta l’area dei Balcani

torna a indebolirsi in questi giorni in cui le regole della

geopolitica sono minate dal conflitto in Ucraina, una crisi che

secondo molti osservatori potrebbe avere drammatici sviluppi in

tutta la regione. Per questo il film, dice D’orzi, “vuole essere

anche portatore di un grande segnale di pace”. (ANSA).



