Cinema: domina Spider-Man su incassi in calo

(ANSA) – ROMA, 27 DIC – Spider-Man: No Way Home è ancora il

protagonista assoluto di un botteghino che segna incassi in

discesa. Il film di Warner Bros, seppur in calo del 65%, sfiora

i 3 milioni di incasso con una media di 5.345 euro su 555

schermi e un incasso totale di 17 milioni in 15 giorni.

Al secondo posto si conferma House of Gucci. Il film di Ridley

Scott con Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani, in calo del

47%, ha guadagnato altri 811 mila euro che lo portano oltre i 3

milioni totali in due settimane.

Sale terzo Chi ha incastrato Babbo Natale? la commedia di Natale

di Alessandro Siani con Christian de Sica e Diletta Leotta che

incassa 696 mila euro e 1 milione 581 mila complessivi. Scende

quarto Diabolik dei Manetti Bros con Luca Marinelli e Miriam

Leone con 537 mila (1 milione 615 mila totali).

Il resto della classifica è formato da nuove uscite: al quinto

posto Sing 2 – Sempre più forte, al sesto 7 donne e un mistero

(con Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore,

Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri, Ornella

Vanoni), al settimo Supereroi di Paolo Genovese con Alessandro

Borghi, Jasmine Trinca, Vinicio Marchioni, all’ottavo West Side

Story (con Steven Spielberg che “sfida” il classico del genere

firmato da Leonard Bernstein e Robert Wise), al nono Il capo

perfetto di Fernando Leo’ n de Aranoa con Javier Bardem.

Gli incassi totali sono di 6 milioni 394 mila euro in calo del

47% sulla scorsa settimana e del -74,70% sullo stesso periodo

del 2019. (ANSA).



—

