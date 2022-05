Cinema: film su Josquin Desprez, fiammingo a corte Estensi

Condividi l'articolo

(ANSA) – FERRARA, 03 MAG – Ha segnato uno dei maggiori

momenti di apice culturale della storia della musica in epoca

rinascimentale ed è uno dei più rappresentativi musicisti del

periodo, cantore papale del quindicesimo secolo. A Josquin

Desprez, fiammingo alla corte degli estensi, di cui lo scorso

anno ricorreva il cinquecentenario della morte, Ferrara

dedicherà un film, a cura di Mescalito film, con testi che

saranno recitati anche da Sandra Ceccarelli e in uscita,

prevista, in autunno nei cinema. La giunta comunale ha

autorizzato le riprese, che interesseranno tra l’altro il

Castello Estense, corso Ercole I d’Este e palazzo Diamanti. Oltre agli scenari ferraresi, il film darà massimo risalto

all’esecuzione delle musiche di Desprez anche in ambientazioni

come l’abbazia di Santa Maria di Farfa, monastero della

congregazione benedettina cassinese, nel territorio reatino (che

nel film ospita l’Odhecaton del maestro Paolo Da Col) e nella

cantoria della Cappella Sistina, in Vaticano (qui è ripreso il

coro “De labyrintho” diretto dal maestro Walter Testolin, uno

degli ensemble più prestigiosi d’Italia). Alla corte estense tra fine Quattrocento e inizio

Cinquecento, Desprez a Ferrara ha prodotto opere di valore

storico e internazionale, tra cui la Missa Hercules Dux

Ferrariae, realizzata alla corte di Ercole I d’Este, e un

Miserere composto “alla supplica sincera del duca di Ferrara”.

“Ferrara ispira il mondo – commenta l’assessore alla cultura

Marco Gulinelli – e Desprez ha dimostrato come a Ferrara sia

transitata la storia della musica mondiale”. (ANSA).



