Cinema: Giornata Mondiale del Rifugiato, sabato film online

(ANSA) – BOLOGNA, 18 GIU – La prima edizione online di Biografilm Festival si è chiusa domenica, ma in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato indetta dalle Nazioni Unite il festival torna a proporre un film del programma di quest’anno, per promuovere la cultura dell’accoglienza e riflettere sul valore dell’integrazione. Per tutta la giornata di sabato 20 giugno sarà possibile vedere online il film ‘We Were Not Born Refugees (No nacimos refugiados)’, di Claudio Zulian, presentato in anteprima mondiale al Biografilm. L’evento è organizzato da Biografilm Festival in collaborazione con WeWorld e con Terra di Tutti Film Festival, con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Come per tutti gli eventi del festival, occorre prenotare un posto nella sala virtuale accedendo al sito www.mymovies.it e creando un account. Il film è disponibile gratuitamente, in lingua originale con sottotitoli in italiano, per le persone che si collegano alla piattaforma dal territorio italiano, fino a esaurimento posti.

‘We Were Not Born Refugees (No nacimos refugiados)’ è un documentario sulle storie speciali di otto rifugiati le cui vite si incrociano a Barcellona. Iryna, Mohamad, Gabriel, Boris, José Luis, Mahmoud, Maysam e George: avvocati, musicisti, interpreti, guardie di sicurezza, impiegati di call center. Ognuno di loro ha saputo prendere una decisione cruciale: la scelta dell’esilio per fuggire l’oppressione individuale. (ANSA).



