Cinema hard diventa teatro, locandine e pellicole all’asta

(ANSA) – TORINO, 26 NOV – Vecchie locandine, alcune

autografate, e pellicole vietate ai 18 messe all’asta per far

nascere un luogo di cultura. E’ l’iniziativa dei nuovi gestori

del Maffei, ex teatro e poi cinema a luci rosse del quartiere

San Salvario, nel cuore di Torino, che lanciano una campagna di

crowdfunding per sostenere la riapertura di quello che nel nuovo

anno diventerà il Cinema Teatro Maffei, un nuovo spazio della

cultura torinese. ‘Visioni proibite: asta dell’arte

pornografica del Maffei’, il titolo scelto per l’evento, in

programma l’8 dicembre alla Casa del Quartiere, che non è

rivolto soltanto a collezionisti, curiosi e nostalgici, ma anche

a chi vuole sostenere una nuova sfida culturale in città.

“Vogliamo ridare al quartiere – spiegano i componenti del

collettivo del Maffei – uno spazio di cultura innovativa, che

ospiterà teatro, cinema, musica, mostre ed esposizioni. E per

farlo partiamo dalle radici di questo vecchio edificio,

riconoscendone il ruolo artistico del passato. Il nostro

obiettivo – proseguono – è quello di aprire al panorama

artistico indipendente, con un occhio di riguardo alle

produzioni italiane. Ci sono tante rassegne in giro per l’Italia

che non trovano spazio fuori dai propri confini regionali e che

vale la pena diffondere”. Battitore d’eccezione dell’asta,

l’artista Gipo Di Napoli, noto come ‘il sindaco di San

Salvario’. (ANSA).



