Cinema, incassi al -29%, resta in vetta Venom

Resta in vetta al box office ‘Venom: La furia di Carnage’, sequel del film del 2018 con Tom Hardy, che ottiene ben 1.280.060 euro per un totale di 5.118.948 euro.

E fa il suo esordio subito al secondo posto, nella classifica dei dati Cinetel del weekend, ‘Halloween Kills’, l’horror di David Gordon Green con Jamie Lee Curtis che con in quattro giorni ottiene 514.993 euro. Slitta dal secondo al terzo posto ‘No Time to Die’, l’ultimo James Bond con Daniel Craig, che incassa altri 477.464 euro e raggiunge 7.081.328 di euro totali.

Week end in calo per gli incassi cinematografici questo weekend: 4.497.583 euro (-29%) rispetto ai 6.319.001 euro della settimana precedente. Altri nuovi arrivi, in quarta posizione, il cartoon Ron, un amico fuori programma di Sarah Smith, Jean-Philippe Vine e Octavio E. Rodriguez, con 350.468 euro in quattro giorni e , in chiusura delle top ten per ‘L’arminuta’ di Giuseppe Bonito dal best seller di Donatella Di Pietrantonio, che incassa 167.395 euro in quattro giorni. (ANSA).



