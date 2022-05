Cinema: nasce premio Truffelli al festival Visioni Italiane

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 06 MAG – Nasce un nuovo premio al festival ‘Visioni Italiane’, che la Cineteca di Bologna dedica da 28 anni

al cinema indipendente: il riconoscimento, di 10mila euro, è

intitolato alla memoria di Paolo Truffelli e verrà assegnato al

miglior documentario in concorso. Il Premio Truffelli si

affianca così al Premio Pelliconi, che offre invece 10mila euro

al miglior film di fiction. Il bando per partecipare alla 28/a

edizione del festival (2-6 novembre) è aperto fino al 29 maggio.

‘Visioni Italiane’ è vetrina per il cinema d’esordio, capace

di scovare quelli che diventeranno gli autori del futuro, con i

suoi concorsi dedicati ai corto e mediometraggi di fiction e ai

documentari, e raccogliere, attraverso molte tavole rotonde, gli

autori più sensibili e attenti del panorama contemporaneo, in un

confronto sempre aperto sul cinema del presente.

Paolo Truffelli, di Pianello Val Tidone (Piacenza), affianca

il padre nella gestione del cinema Vittoria fino agli anni

Ottanta, quando il declino delle sale impone scelte di graduale

riduzione delle proiezioni fino alla chiusura. Negli anni

successivi si dedica alla professione di commercialista, ma nei

primi anni Duemila, dopo il trasferimento del supermercato che

era nato nei locali del cinema, riprende possesso della

struttura, dove raccoglie una delle più complete e importanti

collezioni di proiettori cinematografici italiani, tutti

funzionanti, dagli anni Venti alla fine del Novecento. (ANSA).



