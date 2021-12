Cinema: Porretta, premiati ‘Fortuna’ e ‘La santa piccola’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 11 DIC – La consegna dei premi del concorso ‘Fuori dal giro’, assegnato dalla giuria dei giovani a ‘Fortuna’

di Nicolangelo Gelormini e dal pubblico a ‘La santa piccola’ di

Silvia Brunelli, due film accomunati da un racconto

dell’infanzia molto particolare, ha concluso la XX edizione del

Festival del cinema di Porretta Terme, sull’Appennino bolognese.

Assegnati anche i premi intitolati ad Elio Petri, nel

cinquantenario de ‘La classe operaia va in paradiso’, e già resi

noti: quello per il film a ‘I giganti’ di Bonifacio Angius e

quello alla Carriera al regista messicano Alfonso Cuarón. Fra i

premi assegnati in questa edizione anche quello alla carriera a

Gianni Amelio, cui è stata dedicata la rassegna monografica che

ha accompagnato il festival. Con oltre 50 proiezioni complessive, 15.000 ore di contenuti

visualizzati su piattaforma, importanti collaborazioni (Cineteca

di Bologna, Rai Teche, Mompracem Produzioni, ArsMedia

Production, Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, Cineteca

Nazionale), “il Festival del Cinema di Porretta si conferma un

appuntamento imprescindibile per la promozione del cinema

indipendente e di altissima qualità”, commenta il direttore Luca

Elmi. Forte anche l’interesse da parte del pubblico in

streaming, con oltre 300 accessi alla piattaforma: ha funzionato

l’abbinamento della manifestazione alla nuova avventura di

MYmovies.it, la neonata piattaforma MYmovies One. (ANSA).



