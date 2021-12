Cinema: Sergio Rubini ‘Filmmaker 2021’ a Capri, Hollywood

Condividi l'articolo

E’ Sergio Rubini il ‘Filmmaker dell’anno’ a Capri, Hollywood – the International Film Festival per I Fratelli De Filippo sulla straordinaria storia teatrale di Eduardo, Peppino e Titina. Il regista presenterà il film e riceverà il premio by Intesa Sanpaolo il 27/12 ad Anacapri con il produttore Agostino Saccà e l’attrice Susy De Giudice che interpreta il ruolo di Luisa De Filippo. L’evento è organizzato con il sostegno del MiC (Dg Cinema), Regione Campania, promosso con l’Universita’ Telematica Pegaso, Terna, Givova, Fenix Entertainment, Frecciarossa, RS Productions e Isaia con il patrocinio della Croce Rossa Italiana e dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. ”Un film che è progetto ambizioso, costruito con impegno negli anni – annuncia Tony Petruzzi, presidente dell’Istituto Capri nel mondo – Un’opera già amatissima dal pubblico che ci racconta il trionfo del talento e la forza assoluta dell’arte. Siamo particolarmente felici di premiare Sergio Rubini, per questo lavoro appassionato, un racconto sull’Italia del primo 900 che resterà. Con la sua direzione ha valorizzato un gruppo di giovani e bravissimi attori che si sono confrontati con le vicende di mostri sacri del teatro”. Dopo la festa di Roma e l’uscita in sala I Fratelli De Filippo sarà trasmesso da Rai1 il 29 dicembre. Soggetto e sceneggiatura sono di Rubini, con Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini. Nel cast Marisa Laurito, Marianna Fontana, Maurizio Casagrande, Giovanni Esposito, Nicola Di Pinto con la partecipazione di Giancarlo Giannini, Vincenzo Salemme e Maurizio Micheli, una produzione Pepito , Nuovo teatro, RS con Rai Cinema (01 Distribution). #CapriHollywood26 , presidente 2021 Roberto Andò, si svolgerà dal 27 dicembre sull’isola azzurra, Sorrento, Pompei e in altre località turistiche della Campania per concludersi al Teatro San Carlo di Napoli il 3 gennaio: il primo Legend Award è stato consegnato nel corso dell’anteprima a Roma all’attore americano Premio Oscar Richard Dreyfuss, tra i riconoscimenti annunciati ‘Capri Master of Cinema ” a Toni Servillo, attori rivelazione dell’anno Filippo Scotti e Teresa Saponangelo. Ospiti musicali Noa con i Solis String Quartet e il tenore Vittorio Grigolo.

