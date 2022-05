Cinema: The Princess inaugura a Bologna Biografilm festival

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 19 MAG – La 18/a di Biografilm festival, a

Bologna dal 10 al 20 giugno e sulla piattaforma online MYmovies

dal 12 al 22 giugno visibile da tutta Italia, sarà inaugurata

dal film su Lady Diana ‘The Princess’ di Ed Perkinse oltre ad un

omaggio a Mark Cousins. Il documentario dedicato a Diana

Spencer, costruito solamente da immagini di repertorio, svela

sorprendenti aspetti della triste storia della “principessa del

popolo”, che a più di vent’anni dalla sua morte continua a

suscitare emozione e fascino.

Sarà presente il regista, assieme a Simon Chinn produttore

premio Oscar per ‘Man on Wire’ e ‘Searching for Sugar Man’,

entrambi proiettati nelle precedenti edizioni a Biografilm

Festival. A Mark Cousins, critico cinematografico, autore

televisivo e documentarista nordirlandese, noto al mondo per la

sua monumentale opera The Story of Film, Biografilm festival

2022 dedica l’omaggio più cinefilo di sempre: Viaggi nel grande

cinema. Del grande divulgatore, Biografilm farà vedere le sue

più recenti produzioni, ‘The Story of Looking’, ‘The Story of

Film: A New Generation’ entrambi del 2021 e ‘The Storms of

Jeremy Thomas’, documentario dedicato al produttore indipendente

inglese che sarà a Bologna per ricevere il Biografilm

Celebration of Lives Award 2022.

Nella sua carriera, Jeremy Thomas ha prodotto film di

Wenders, Cronenberg, Kitano, Nicholas Roeg, Stephen Frears e

moltissimi altri importanti autori del cinema contemporaneo. Il

suo nome in Italia è strettamente legato a quello di Bernardo

Bertolucci, con il quale ha condiviso il grande successo

mondiale de ‘L’ultimo imperatore’, ‘Il tè nel deserto’, ‘Il

piccolo Budda’, ‘Io ballo da sola’ e ‘The Dreamers’. (ANSA).



