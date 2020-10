Cinema: torna online il Ravenna Nightmare Film Fest

(ANSA) – RAVENNA, 08 OTT – Torna per la 18/a edizione, questa

volta totalmente online, il Ravenna Nightmare Film Fest-The dark

side of movies, in streaming dal 31 ottobre all’8 novembre su

Mymovies.it, una partnership che permette di raggiungere una

dimensione ancora più internazionale. Ospite d’eccezione sarà il

regista Marco Bellocchio, al quale verrà attribuito l’Anello

d’Oro special edition “per il suo incredibile talento

artistico”. Tra i capolavori quello scelto per rappresentare il

lato oscuro del suo cinema sarà ‘Sangue del mio sangue’, affine

alle tematiche misteriose ed enigmatiche del Rnff. Il Festival

assegnerà inoltre il premio Medaglia al Valore ai Manetti Bros,

registi e innovatori, che “hanno contribuito al rinnovamento del

cinema italiano”.

Colonne portanti del festival saranno i Concorsi

internazionali di corti e lungometraggi, che faranno scoprire al

grande pubblico il lato oscuro del cinema. Tra i nuovi volti

della sezione ‘Contemporanea’ Andrej A.Tarkovskij, che

presenterà il suo intimo omaggio al padre, ‘Il cinema come

preghiera’, un documentario biografico che spiega la poetica del

grande cineasta. In cartellone anche ‘Nimic’, il nuovo corto del

regista candidato all’Oscar Yorgos Lanthimos, e ‘The fall’,

ultimo lavoro di Jonathan Glazer. Torna anche ‘Ottobre

Giapponese’, sezione dedicata alla cinematografia nipponica, che

proporrà una retrospettiva sul candidato all’Oscar Koji

Yamamura. Nasce infine ‘Celebrazioni’, sezione che celebra i

grandi nomi degli autori che hanno contribuito alla rinascita

artistica del nostro paese, quest’anno dedicata a Federico

Fellini e Dante Alighieri. (ANSA).



