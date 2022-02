Cingolani, meno CO2 con biocarburanti, anche da olio di ricino

Condividi l'articolo

Uno degli obiettivi del governo per far fronte al caro-energia e salvaguardare l’ambiente è “potenziare l’utilizzo dei biocarburanti: carburanti che non emettono anidride carbonica o ne emettono pochissima e sono compatibili con i motori che abbiamo adesso”. Lo ha spiegato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, illustrando a Radio 24 le misure dell’ultimo decreto contro il caro bollette.

“Sono carburanti che vengono prodotti con tecnologie molto innovative: – ha proseguito – per esempio l’olio di ricino può essere trasformato con processi molto innovativi in una sorta di diesel sintetico che produce sul ciclo di vita dal 60 al 90% in meno di anidride carbonica ed è perfettamente compatibile con i motori attuali”, anche dei camion.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte