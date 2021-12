Cingolani: più produzione nazionale per frenare il caro bollette

Condividi l'articolo

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in un’intervista al Messaggero risponde sui rincari delle tariffe di luce e gas. A suo avviso “è il prezzo per aver fatto certe scelte. Abbiamo deciso che era meglio comprare all’estero il gas invece di utilizzare il nostro”. Quindi annuncia che “nei prossimi 12-18 mesi dobbiamo muoverci anche in altre direzioni. Come quella di aumentare la produzione di gas nazionale con giacimenti già aperti”. Si potrebbero “magari raddoppiare i 4 miliardi di metri cubi attuali”, spiega. A suo avviso “dobbiamo utilizzare tutte le frecce a nostra disposizione”.



