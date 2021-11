Cio: tangenti Rio, 30 anni a ex n.1 Comitato olimpico Brasile

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 NOV – L’ex presidente del Comitato olimpico

brasiliano (Cob) Carlos Arthur Nuzman è stato condannato a 30

anni, 11 mesi e otto giorni di carcere con l’accusa di aver

pagato tangenti affinché Rio de Janeiro fosse scelta come sede

dei Giochi olimpici e paralimpici del 2016.

Il tribunale penale di Rio lo ha ritenuto colpevole dei reati

di corruzione, organizzazione criminale, riciclaggio ed evasione

valutaria. Sono stati condannati anche l’ex amministratore

delegato di Rio 2016, Leonardo Gryner (13 anni e 10 mesi) e l’ex

governatore di Rio de Janeiro, Sergio Cabral (10 anni e otto

mesi), che si trova già in carcere per altre accuse.

Nuzman era stato arrestato nell’ottobre 2017 in un’indagine

chiamata operazione ‘unfair play’ con l’accusa di aver avuto un

ruolo centrale nell’indirizzare la somma di due milioni di

dollari al senegalese Lamine Diack, ex membro del Cio, il quale

avrebbe poi veicolato un certo numero di voti su Rio. In questo

modo la città brasiliana avrebbe superato le rivali Chicago,

Madrid e Tokyo, per diventare la prima sede sudamericana delle

Olimpiadi.

“Ha dedicato la sua carriera pubblica a rendere Rio de

Janeiro la città sede delle Olimpiadi. Tuttavia, nonostante tale

responsabilità sociale, ha scelto di agire contro la moralità e

la proprietà pubblica”, ha scritto il giudice Marcelo Bretas

nella sentenza, in cui si legge anche che l’ex presidente del

Cob tra luglio 2014 e settembre 2017 aveva “nascosto e occultato

l’origine e la proprietà di 16 chili d’oro”. Cabral, dal

carcere, aveva ammesso al giudice due anni fa di aver pagato

circa due milioni di dollari in cambio di un massimo di sei voti

dai membri del Cio che hanno assegnato a Rio i Giochi Olimpici e

Paralimpici del 2016 nella sessione a Copenaghen nell’ottobre

2009.

“Il giudice lo ha condannato senza prove”, ha detto

l’avvocato di Nuzman, Joao Francisco Neto, anticipando

l’intenzione di presentare ricorso. Oggi 79enne, Nuzman si era

dimesso dal Cob quattro anni fa, pochi giorni dopo il suo

arresto. (ANSA).



