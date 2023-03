Cio “tante guerre nel mondo, atleti di questi Paesi non esclusi”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 MAR – Nel mondo ci sono tante guerre, ma

gli atleti dei Paesi coinvolti in questi conflitti non sono

esclusi dalle gare. Lo sottolinea il Cio che al termine del

comitato esecutivo in cui non è stata presa una decisione su

russi e bielorussi per Parigi 2024 ha, auspicando il reintegro

dei campioni di Mosca nelle competizioni internazionali,

spiegato che “sono stati presi in considerazione anche gli altri

70 conflitti armati e le guerre in corso nel mondo, comprese le

situazioni in Medio Oriente, Corno d’Africa e Caucaso

meridionale. È stato notato che i comitati olimpici delle

regioni colpite da queste guerre stanno seguendo i principi

della Carta Olimpica. Non richiedono l’esclusione di atleti dei

paesi ‘nemici’ e consentono ai loro atleti di gareggiare in

competizioni sportive internazionali senza restrizioni”. (ANSA).



