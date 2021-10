Cip: Pancalli, ‘Comprensione per paralimpici, non compassione’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 08 OTT – “Spero che l’emozione delle vittorie

alle Paralimpiadi di Tokyo sia vera, mossa dalla comprensione e

non dalla compassione. Vogliamo che le persone capiscano cosa

c’è dietro il mondo paralimpico. Mi sono emozionato per le

vittorie olimpiche perché indossavano la maglia azzurra, così

deve valere anche per noi”. È il monito lanciato dal presidente

del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, intervenuto

alla presentazione del progetto ‘Mall of Sport’ al Palazzo della

Regione Autonoma Trentino Alto Adige, evento in concomitanza con

il Festival dello Sport di Trento.

“Lo sport italiano rappresenta da solo un brand, quello che

abbiamo realizzato dall’Europeo di calcio a oggi dimostra un

case-history di quanto lo sport italiano sia riuscito a smuovere

nonostante le difficoltà e la pandemia”, ha aggiunto Pancalli,

secondo il quale “il problema non è solo creare un impianto

accessibile, ma che al di la dell’accessibilità ci sia una

risposta di qualificazione di coloro che devono insegnare lo

sport. Quell’insegnante deve saper insegnare nuoto anche al

bambino che ha una disabilità. Sono cose che sembrano stupide ma

sulle quali si costruisce la cultura di un Paese. E lo sport è

cultura, così come è turismo, commercio, brand Italia”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte