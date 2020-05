Circa diecimila le prove di laboratorio accreditate dal SNPA

Uno dei cardini della legge istitutiva del SNPA è costituito dalla indicazione che il Sistema organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.

Il Consiglio SNPA nella sua riunione del 30 aprile ha ufficialmente approvato il data base “Elenco prove accreditate SNPA”, che è stato realizzato da parte dal gruppo di lavoro “Qualità e circuiti di interconfronto” del TIC IV.

Un’impegnativa attività di ricognizione, tra i laboratori di prova SNPA, ha portato alla realizzazione di un vero e proprio catalogo di tutte le prove accreditate del Sistema. L’accreditamento, concesso dall’Ente Unico di Accreditamento ACCREDIA, consente ai laboratori di dimostrare che essi operano in modo competente e che sono in grado di generare risultati validi, acquisendo quindi valore e affidabilità.

Il data base contiene informazioni dettagliate in merito al prodotto, matrice, proprietà misurata, denominazione della prova, norma e metodo di prova con cui le analisi vengono eseguite. Sono altresì riportate le categorie, nei termini definiti da Accredia, in relazione al luogo di esecuzione e alla modalità di gestione delle prove.

A tutto questo, si aggiungono indicazioni sulle estensioni di prove che si intendono accreditare, permettendo di evidenziare tutte quelle azioni di miglioramento che il Sistema mette in campo nel potenziare le sue capacità laboratoristiche, rispecchiando il grande patrimonio di competenze nel fronteggiare il complesso settore ambientale.

Il Data base contiene oltre 2.000 record ognuno dei quali contiene molteplici prove accreditate, complessivamente circa diecimila, per decine di matrici che coprono tutti i comparti ambientali e, in molti casi, anche alimenti su cui sono effettuate analisi per migliaia di grandezze analizzate e centinaia di metodi di prova; metodi affidabili e validati, il cui utilizzo armonizzato da parte della rete dei laboratori permette di ottenere dati analitici validi: tutto questo rappresenta la vera forza operativa del Sistema SNPA.

Il DB rappresenta un utile strumento per tutta la comunità in quanto qualsiasi istituzione, autorità o singolo cittadino, può sapere a chi e dove rivolgersi per l’esecuzione di prove analitiche: laboratori SNPA che hanno una competenza certificata e i cui risultati hanno una validità indiscussa.