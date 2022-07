Circolo lettori Torino, Biino resta presidente

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 05 LUG – Il Comitato dei fondatori della

Fondazione Circolo dei Lettori, su indicazione della Giunta

della Regione Piemonte, ha rinnovato il Consiglio di gestione:

Giulio Biino è confermato nel ruolo di presidente e legale

rappresentante della Fondazione e presidente del Consiglio di

gestione per la durata di tre esercizi. Il Consiglio di gestione

si compone di altri due membri: la neonominata Elena D’Ambrogio

Navone e Massimo Pedrana, scelto dalla Consulta degli Aderenti.

“La conferma del notaio Giulio Biino assieme con i due nuovi

ingressi all’interno del Consiglio di gestione garantisce la

continuità che auspicavamo per proseguire il buon lavoro fatto

fino ad ora, con l’aggiunta di due figure che siamo sicuri

porteranno novità e idee per la buona riuscita di tutte le

attività del Circolo”. Così il presidente della Regione

Piemonte, Alberto Cirio, con Vittoria Poggio, assessora

regionale a Cultura, Turismo e Commercio.

“Sono la passione per i libri e la cultura, unita allo

spirito di servizio, ad animarmi e questa Regione, il suo

presidente in primis, sa riconoscerli. Ora il Circolo dei

Lettori è chiamato non soltanto a consolidare il suo ruolo, ma

ad attivare un processo di espansione sul territorio regionale.

È un modello che deve essere esportato. Per il Salone del Libro

non servono parole; il grande lavoro svolto ha dato i suoi

frutti. Non resta che continuare su quella strada accogliendo

con fiducia i cambiamenti” dichiara Biino, anche nuovo

presidente del Consiglio nazionale del Notariato da giugno.

