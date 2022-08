Circolo Nautico: domenica 14 agosto la veleggiata in ricordo di Deriu e Paolini

Una giornata di sport, mare ed emozioni nel ricordo di Mario Deriu e Giuseppe Paolini. Si terrà domenica 14 agosto (partenza prevista per le ore 15) la veleggiata open di windsurf organizzata dal Circolo Nautico di Cattolica. Si tratta della IX edizione del trofeo Giuseppe Paolini e della IV edizione del trofeo Mario Deriu, istituito dal Circolo per ricordare due storici amici e grandi appassionati di mare. Sarà una gara ‘long distance’, aperta a chiunque voglia partecipare, con la competizione in acqua che si trasformerà di fatto in un vero e proprio momento di festa, coinvolgendo anche il pubblico sulla riva. “Con questa iniziativa – spiega Daniele Verni, presidente del Circolo – vogliamo rendere omaggio a due figure importantissime per la storia della nostra associazione. Giuseppe Paolini, oltre che stimato musicista, è stato un grandissimo amico del Circolo e di tutti i suoi soci, con i quali ha condiviso tantissimi momenti memorabili. Deriu ha rappresentato per tantissimi anni una delle colonne portanti del Circolo, come testimoniato dal fortissimo legame che ancora oggi permane con la sua famiglia. Tutti noi ricordiamo con grande affetto il suo carattere esuberante e sanguigno, ma anche il suo impegno nell’organizzare le attività del Circolo e la sua infinita disponibilità nei confronti di tutti gli sportivi, in particolar modo quelli più giovani, ai quali dispensava consigli e insegnamenti sul mondo della vela, conditi dalle immancabili battute in dialetto romagnolo, capaci sempre di strappare un sorriso. Una persona dal cuore grande, alla quale l’intero Circolo deve molto”.