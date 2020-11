Cirio, stop breve per poi ripartire per sempre

(ANSA) – TORINO, 03 NOV – “Vedremo tra qualche ora in che

misura il governo deciderà. Ma se saremo costretti a sospendere

qualcuna delle nostre attività, sarà una sospensione che

vogliamo breve, per essere pronti a ripartire come prima senza

doverci più fermare”. Così il governatore Alberto Cirio sul

rischio lockdown per il Piemonte. “Queste settimane saranno

difficili, delicate, dolorose, ma hanno una fine – aggiunge a

margine di una conferenza stampa del Museo Egizio -. Possiamo

chiedere un sacrificio, l’ennesimo, ma solo se c’è una

prospettiva, solo se diciamo che questo è il sacrificio per poi

ripartire normali e per sempre”. (ANSA).



