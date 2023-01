Cisgiordania: palestinese 14enne ucciso in scontri Israele

Condividi l'articolo

(ANSA) – TEL AVIV, 16 GEN – Un ragazzino palestinese di 14

anni è stato ucciso oggi nel campo profughi di Dheisheh, a

Betlemme in Cisgiordania, durante scontri con l’esercito

isreliano. Il ministero della sanità palestinese – citato dalla

Wafa – ha identificato il ragazzino in Omar Lotfi Khumour morto

in ospedale dopo essere stato ferito alla testa. L’esercito –

citato dai media – ha detto che durante l’operazione nel campo

profughi “sospetti hanno lanciato pietre, esplosivi e bottiglie

Molotov contro i soldati che hanno risposto”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte