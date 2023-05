Cisgiordania, tre palestinesi uccisi in raid israeliano

Condividi l'articolo

Tre combattenti palestinesi sono stati uccisi la notte scorsa nel nord della Cisgiordania occupata durante un raid dell’esercito israeliano.

Lo dichiarano fonti palestinesi. In un comunicato, il ministero della Sanità palestinese ha identificato i tre uomini uccisi nel campo profughi palestinese di Balata a Nablus come Muhammad Abu Zaytoun (32 anni), Fathi Abu Rizk (30 anni) e Abdullah Abu Hamdan (24 anni). L’esercito israeliano al momento non ha commentato l’accaduto.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte