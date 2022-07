Citati e il dattiloscritto su Kafka regalato a Fellini

Condividi l'articolo

(ANSA) – RIMINI, 29 LUG – Con lo scrittore Pietro Citati,

morto ieri a 92 anni, Federico Fellini condivideva l’amore per i

romanzi di Franz Kafka. Durante i mesi di lavorazione del film ‘Intervista’, dove Fellini rende più esplicito il riferimento

allo scrittore boemo e in particolare al progetto incompiuto di ‘America’, Citati stava terminando il suo libro sull’autore de ‘La Metamorfosi’, che sarebbe uscito nel 1987. In quel periodo,

sul set e fuori dal set, i due si incontrarono spesso e nel

dicembre 1986 Citati regalò a Fellini il dattiloscritto

originale con annotazione manoscritte del suo saggio, ora

conservato all’archivio Fellini della Cineteca del Comune di

Rimini, con la dedica “A Federico Fellini, con il grande affetto

e la gratitudine del suo amico Pietro Citati”.

Il rapporto tra i due non si interruppe mai, consolidato

dall’amore condiviso per la letteratura. In un’intervista del

2003 Citati ricordava così l’amico regista: “Parlavamo di ogni

cosa: letteratura, raramente cinema, aneddoti, ricordi, persone,

misteri, dèmoni, religioni, vita, morte, persino gli dèi o Dio.

Se parlava di libri, sembrava che nessuno vivesse, come lui,

dentro un libro: se parlava di persone, le auscultava, le

decomponeva, conosceva tutte le molle che le facevano agire; e

su qualsiasi cosa lasciava cadere la sua luce mite, pigra ed

estrosa. Aveva un’intelligenza morbida, rapida, colorata, senza

schemi né presupposti, pronta a trasformarsi nello scintillio di

un’onda o nell’ombra di una nuvola rosa. Capiva tutto al volo:

anche quello che non avevo ancora pensato”. (ANSA).



