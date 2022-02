Cittadino ucraino trovato ferito in stanza d’albergo Trieste

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 20 FEB – Un cittadino ucraino è stato

trovato ieri notte in un lago di sangue e con una profonda

ferita a un avambraccio nella stanza di un albergo a Domio, in

provincia di Trieste. Lo rende noto stasera il sito TriestePrima

precisando che nella stanza è stato trovato anche un coltello e

che l’uomo è stato soccorso e portato all’ospedale di Cattinara

dove è stata operato d’urgenza. Il ferito, di 43 anni, benché in

condizioni molto gravi, al momento non rischierebbe la vita.

A trovare l’uomo sarebbe stato un altro cittadino ucraino,

che ha allertato gli operatori del 118. Secondo quanto si è

appreso, le forze dell’ordine non escludono alcuna pista di

indagine. (ANSA).



—

