Classifica Fifa, Italia chiude 2021 al 6/o posto

(ANSA) – ROMA, 23 DIC – L’Italia di Roberto Mancini chiude

al sesto posto nella Classifica Fifa del 2021, con 1740.77

punti, e +115.77 rispetto all’anno scorso grazie, in

particolare, alla vittoria agli Europei.

Complessivamente non ci sono state novità nella Top 10 sempre

comandata, per il quarto anno consecutivo, dal Belgio (1828.45

punti) inseguito da Brasile (1826.35) e Francia (1786.15).

Quarti i vice-campioni d’Europa dell’Inghilterra (1755.52), poi

l’Argentina vincitrice della Coppa America 2021 (1750.51) e

sesti gli azzurri. Completano le prime dieci posizioni Spagna,

Portogallo, Danimarca e Olanda.

La nazionale che ha registrato il miglior guadagno di punti è

stata il Canada, semifinalista di Gold Cuip e leader delle

qualificazioni mondiali Cocacaf, che è al 40/o posto con +130,32

punti rispetto al 2020.

Nel ranking femminile chiudono il 2021 al primo posto gli Stati

Uniti, davanti a Svezia e Germania. L’Italia è 15/a. (ANSA).



