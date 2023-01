Claudio Baglioni influenzato, concerti rinviati in Lombardia

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 02 GEN – Sono stati riprogrammati a febbraio

e marzo i concerti di Claudio Baglioni previsti a Varese, Como e

Lugano, posticipati a causa di uno stato influenzale

dell’artista. Lo rende noto l’ufficio stampa di Friends and

Partners.

La data di Varese è stata spostata dal 2 gennaio al 21

febbraio. Il concerto ‘Dodici Note Solo Bis’ programmato per

domani al Teatro Sociale di Como sarà invece recuperato il 27

febbraio. Anche lo spettacolo previsto il 4 gennaio a Lugano è

stato rinviato: si terrà il 6 marzo, sempre al Teatro Lac.

I biglietti acquistati per le date posticipate, informano gli

organizzatori del tour, rimarranno validi per le nuove date.

(ANSA).



