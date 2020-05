Claudio Lippi ha perso 20 kg, irriconoscibile in tv: ecco il suo segreto

74 anni e una ritrovata forma fisica eccezionale: Claudio Lippi ha perso 20 Kg in due anni. Ma qual è il suo segreto? Una nuova dieta? tanta attività fisica o semplicemente l’amore? 20 kg persi in due anni non con una particolare dieta, ma grazie all’amore e alle attenzioni della moglie Kerima. Lippi ha fatto ordine nel suo modo di mangiare, prestato attenzione alle dosi e ai condimenti. Il conduttore che da quasi venti anni ha quattro bypass al cuore, ha semplicemente deciso di mettersi in riga per godersi a pieno la vita. Non si tratta di una seconda giovinezza per lui, ma di una vera e propria giovinezza.

