Clima: Cftc, pandemia aggrava emergenza, rischi per finanza

(ANSA) – ROMA, 12 SET – L’emergenza climatica è un rischio

sempre più riconosciuto anche per i mercati finanziari e la

crisi scatenata dal Coronovirus ne aggrava i rischi . L’ allarme

arriva dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC),

l’authority statunitense di regolamentazione dei derivati e

degli strumenti finanziari complessi, nel primo rapporto di

un’istituzione federale che esamina i rischi del riscaldamento

globale per la stabilità finanziaria.

Secondo il rapporto la pandemia è rilevante perché la sua

eredità sarà probabilmente un prolungato deterioramento fiscale,

bilanci aziendali stressati e ricchezza delle famiglie

impoverita.

“In questo contesto di accresciuta fragilità finanziaria, la

gestione dei rischi legati al clima diventa ancora più

importante e urgente” si legge.

Il rapporto spiega che l’ impatto del cambiamento climatico

stanno già influenzando gli Stati Uniti . A seconda

dell’evoluzione della politica, della tecnologia e delle

preferenze dei consumatori, il passaggio alle emissioni nette

zero può avere un impatto anche su molti segmenti dell’economia.

I rischi fisici e di transizione potrebbero dar luogo a shock

finanziari sistemici e sub-sistemici, causando potenzialmente

interruzioni senza precedenti nel corretto funzionamento dei

mercati e delle istituzioni finanziarie. Gli shock sub-sistemici

a particolari settori o regioni potrebbero ridurre l’accesso ai

servizi finanziari da parte delle comunità emarginate e delle

persone già svantaggiate dal sistema finanziario. Gli impatti

climatici possono anche amplificare o esacerbare le

vulnerabilità esistenti non legate al clima nel sistema

finanziario, con conseguenze potenzialmente gravi per la

stabilità del mercato. (ANSA).



