Clima: decine di migliaia di persone in corteo a Bruxelles

(ANSA-AFP) – BRUXELLES, 10 OTT – Diverse decine di migliaia

di manifestanti hanno preso parte oggi a Bruxelles alla prima

grande marcia per il clima dall’inizio dell’epidemia di

coronavirus, poche settimane prima del vertice internazionale

Cop26.

Secondo una stima della polizia, almeno 25mila persone hanno

sfilato in un corteo che ha percorso circa tre chilometri, tra

la stazione di Bruxelles-Nord e il Parc du Cinquantenaire.

Secondo gli organizzatori, i partecipanti sarebbero stati circa

70mila.

“È tempo di un cambiamento sistemico e un’azione radicale. Si

tratta della sopravvivenza dell’umanità”, ha detto l’attivista

per il clima Anuna De Wever alla stazione televisiva Vrt. Quasi

80 gruppi militanti, uniti sotto la bandiera ‘Coalizione per il

clima’, hanno promosso la manifestazione, alla quale hanno

partecipato anche politici belgi.

“Il clima è una questione socio-economica. Ora dobbiamo

difenderlo perché non spetta alla mia generazione pagare il

conto”, ha detto Conor Rousseau, 28 anni, leader del partito

Vooruit, l’ex partito socialista delle Fiandre.

La manifestazione ha avuto un significato particolare dopo le

inondazioni mortali che hanno colpito il Belgio a luglio. “I

politici muoiono di vecchiaia, Rosa è morta per il cambiamento

climatico”, recita uno striscione riferito alla morte di una

ragazza di 15 anni travolta in quell’occasione dalle acque di un

fiume.

La marcia si svolge a poche settimane dall’apertura a Glasgow

della Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti

climatici, che deve discutere con i vari governi il mantenimento

dell’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi,

come previsto dall’accordo sul clima di Parigi del 2015.

