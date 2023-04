Clint Eastwood si ritira Potrebbe girare Juror #2, ultimo film

Condividi l'articolo

Clint Eastwood potrebbere ritirarsi dal cinema. La notizia è stata lanciata in esclusiva da Discussing Film e a quanto pare non è una fake news. Il prossimo 31 maggio Eastwood, interprete di 63 film, regista di 45 e produttore di 52, 4 premi Oscar, compirà 93 anni e il ritiro è più che naturale. Non prima di girare un ultimo film di fine carriera, Juror #2, titolo provvisorio. Non ci sono dichiarazioni ufficiali ma la notizia da Discussing Film fa riferimento all’annuncio di imminenti riprese “di quello che viene internamente annunciato come l’ultimo film della sua carriera, dopo decenni passati a recitare in film classici e dirigerne oltre 35”.

L’ultimo film è con la Warner Bros., lo studio in cui sviluppa progetti da anni, inclusi i candidati all’Oscar Invictus , American Sniper, Sully e Richard Jewell. Il suo film più recente, Cry Macho, è stato uno degli ultimi titoli ad essere distribuito giorno e data su HBO Max e nelle sale da Warner Bros. nel 2021.

Il thriller attualmente intitolato Juror # 2, a quanto apprende Discussing Film è la storia di un giurato in un processo per omicidio che si rende conto di aver causato la morte della vittima e deve affrontare il dilemma se manipolare la giuria per salvarsi, o rivelare la verità e costituirsi. (ANSA).



