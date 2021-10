Clooney su film con Affleck, mi farebbe sfigurare su schermo

Condividi l'articolo









(ANSA) – NEW YORK, 06 OTT – Due dei più famosi sexy symbol di Hollywood assieme in un film? I volti noti sarebbero George Clooney e Ben Affleck, i quali pur avendo lavorato assieme in diverse occasioni, tra cui ad esempio il film Argo (2012) diretto e interpretato da Affleck e prodotto da Clooney, non hanno mai interpretato ruoli assieme in un film. Intervistati sul red carpet di ‘The Tender Bar’, film in uscita alla fine dell’anno, diretto da Clooney e con protagonista Affleck, i due si sono scambiati i complimenti l’un l’altro per il modo in cui riescono a lavorare assieme. La star di Armageddon ha detto che vorrebbe recitare con Clooney invece quest’ultimo ha fatto capire di temere il confronto, naturalmente scherzando, perché rischia di sfigurare. “E’ un piede (circa 30 cm, ndr) più alto di me. Mi fa sembrare come Mickey Rooney (attore prodigio pseudonimo di Joseph Yule, Jr. che esordi’ a due anni negli anni ’20) quando gli sono accanto”. (ANSA).



