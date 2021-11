Clubhouse si aggiorna in 13 lingue, anche italiano

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 04 NOV – Ora Clubhouse parla anche italiano.

L’app del live streaming, grazie ad un aggiornamento, ha

lanciato la traduzione dell’interfaccia in 13 lingue diverse

dall’inglese. Oltre all’italiano, ora è disponibile in francese,

tedesco, hindi, indonesiano, giapponese, kannada (o canarese),

malayalam, portoghese brasiliano, spagnolo, tamil e telegu.

L’elenco include diversi idiomi parlati in India, ma non quattro

delle dieci lingue più diffuse al mondo come cinese, arabo,

bengali (o bengalese) e russo.

La distribuzione dell’aggiornamento interessa in un primo

momento la versione Android, poi toccherà a quella iOS. “Siamo

entusiasti di portare Clubhouse a tutti. Questo è l’inizio di

una nuova era: dove l’autentica valorizzazione delle diversità

potenzia la portata globale della piattaforma”, dice il Ceo e

co-fondatore Paul Davison.

Contestualmente all’aggiornamento arriva una nuova icona

per l’app: raffigura il cantante e compositore indiano Anirudh

Deshmukh di Mumbai. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte