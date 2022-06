Cnn, la Francia vuole che Kiev riprenda anche la Crimea

Condividi l'articolo

La Francia vorrebbe che l’Ucraina riprendesse anche il controllo della Crimea nell’ambito della vittoria militare contro la Russia: lo ha detto una fonte diplomatica francese ai giornalisti del pool che ha viaggiato oggi con la delegazione francese in occasione della visita di Mario Draghi, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron a Kiev. Lo riporta la Cnn. “Siamo per una vittoria integrale con il ripristino dell’integrità territoriale su tutti i territori conquistati dai russi, compresa la Crimea”, ha detto il funzionario francese, riferendosi alla penisola sul Mar Nero che la Russia ha annesso con la forza nel 2014.

Una volta terminata la guerra, saranno necessari colloqui per determinare il tipo di garanzie di sicurezza per l’Ucraina e le relazioni tra l’Ucraina e la Nato, ha detto la fonte diplomatica, al fine di “sapere come costruire una pace duratura”. “La posta in gioco è la sicurezza di tutti noi”, ha aggiunto, una “vittoria militare ucraina spetta a Zelensky definirla”.

