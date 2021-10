Cnn, possibile citazione Trump indagine assalto Capitol

Condividi l'articolo









Bennie Thompson, il presidente (dem) della commissione della Camera che indaga sull’assalto al Congresso del 6 gennaio non esclude, se necessario, di citare anche Donald Trump per una deposizione. Lo riferisce la Cnn.

L’ex presidente finora ha invocato il privilegio esecutivo per ostacolare l’inchiesta, chiedendo ai suoi ex collaboratori di non testimoniare a Capitol Hill.

Intanto Steve Bannon, l’ex stratega di Trump, rischia una denuncia per oltraggio al Congresso, non essendosi presentato ieri (giovedì) per testimoniare davanti alla commissione della Camera Usa che indaga sull’assalto a Capitol Hill.

La commissione ha avviato la procedura e si riunirà il 19 ottobre per il voto. Bannon si è rifiutato di cooperare invocando il privilegio esecutivo accampato da Trump per ostacolare l’indagine.

—

