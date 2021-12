Cnr: Anna Vaccarelli premiata come pioniera cibersicurezza

Condividi l'articolo

Anna Vaccarelli, dirigente tecnologo dell’Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa e responsabile relazioni esterne di Registro .it, è stata premiata come migliore informatica, dall’Italian computer society, l’associazione informatici professionisti, durante un convegno voluto da Confassociazione Digital, che l’ha definita “tra le pioniere della cybersecurity, della divulgazione scientifica rivolta al digitale in Italia ed esperta a livello internazionale”. Lo rende noto il Cnr pisano.

Vaccarelli, originaria di Taranto, si è laureata all’Università di Pisa in Ingegneria elettronica. Dal 2004 è responsabile delle relazioni esterne, media e comunicazione del Registro.it, l’anagrafe dei domini.it, gestito dallo Iit del Cnr. Svolge e coordina attività di comunicazione e di divulgazione tecnica e scientifica sui temi della rete anche attraverso strumenti multimediali, come la WebTv del Cnr. Dal 2010 coordina e promuove un’azione di diffusione della cultura di internet nelle scuole, con progetti di peer education tra vari livelli di scuola, realizzati attraverso lo strumento dell’alternanza scuola-lavoro, attraverso la ludoteca del Registro.it.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte