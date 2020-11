Cocaina nascosta dentro le baguette, arrestato

(ANSA) – BOLOGNA, 17 NOV – Panini imbottiti infilati in una

busta della spesa, ma all’interno delle baguette al posto di

salumi e formaggi c’era mezzo etto di cocaina. A scoprire il

sistema escogitato da uno spacciatore è stata la Polizia che

ieri sera a Bologna ha arrestato un 18enne di origine

marocchina, già con precedenti.

Il ragazzo era in sella a una bicicletta ed è stato fermato

per un controllo, anche perché erano le 23.15 e il 18enne era in

giro fuori dagli orari consentiti dalle misure anti-Covid. Gli

agenti hanno notato che il fanalino anteriore della bici era

parzialmente staccato dalla sede e, aprendolo, hanno trovato al

suo interno due involucri di cocaina (totale 1,32 grammi).

Addosso il ragazzo aveva qualche grammo di hascisc, oltre a 240

euro in contanti. Esaminando la busta in plastica che aveva con

sé i poliziotti hanno trovato varie baguette, alcune delle quali

erano imbottite di cocaina, per circa 50 grammi. Sequestrato

anche un bilancino di precisione. Oltre all’arresto per

detenzione di sostanza stupefacente ai fin di spaccio, il 18enne

è stato sanzionato per avere violato il ‘coprifuoco’. (ANSA).



