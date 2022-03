Coda, il film sui sordi rompe tabù e vince l’Oscar

Condividi l'articolo

Una parola, CODA, acronimo di Children of Deaf Adults, figlio udente di genitori sordi, e’ diventata improvvisamente familiare alla notte degli Oscar. E’ il titolo del film che ha fatto la storia, vincendo (era uno dei due favoriti tra i 10 titoli in nomination), la statuetta per il miglior film e anche gli altri due premi per cui era candidato: il migliore attore non protagonista, andato aTroy Kotsu, il primo attore sordo ad aver mai vinto e alla regista Sian Heder per la migliore sceneggiatura non originale. I tre premi e gli altri presi in tanti festival a cominciare dal Sundance che lo ha lanciato un anno fa stanno illuminando una realta’ che riguarda migliaia di persone, con associazioni sparse nel mondo e che un commovente dramma familiare ha portato alla ribalta. Non a caso Troy Kotsu ritirando il premio lo ha dedicato alla sua comunità disabile, ai Coda di tutto il mondo e ha detto: “E’ il nostro momento”. Il film racconta di Ruby Rossi (Emilia Jones) che insieme ai suoi genitori sordi (Marlee Matlin e Troy Kotsur) e al fratello sordo (Daniel Durant), aiuta a gestire l’attivita’ di pesca della famiglia sulla costa del Massachusetts ma poi crescendo si ritrova a lottare per decidere tra aiutare la sua famiglia e perseguire il suo sogno di andare alla scuola di musica, e’ il remake americano della commedia francese del 2014 La Famiglia Belier diretta da Éric Lartigau. Marlee Matlin nel 1986 vinse il premio Oscar per Figli di un dio minore, prima volta nella storia per un’attrice sorda. Al di la’ della bellezza di questo film completamente indipendente, una storia intensa e commovente di formazione incentrata su Ruby , un’adolescente che e’ l’unica udente della sua famiglia, c’e’ un altro segnale da cogliere. Le tematiche sulla disabilita’ stanno facendo un prepotente ingresso nella produzione cinematografica, meno episodico di esempi che pure esistono, rompendo un tabù, quello della rappresentazione della disabilità. E questa notte degli Oscar ne è una riconferma.

Il film subito dopo il debutto al Sundance 2021 fece impazzire il pubblico, scatenando una guerra di offerte tra Amazon, Netflix e gli altri. Apple Studio se lo aggiudicò per la cifra record di 25 milioni di dollari. E questa notte ha portato a casa la soddisfazione del suo primo Oscar per il miglior film. Al festival fondato da Robert Redford tra le montagne dello Utah, vinse i quattro premi principali del concorso Drama e da lì è cominciata la sua ascesa, proseguita ai Bafta e ai Sag. In Italia è stato trasmesso da Sky lunedì 21 marzo ed è in streaming su NOW.

Sull’onda dei tre Oscar arriva anche in sala, distribuito da Eagle, da giovedì 31 marzo.

Il trio di personaggi sordi al centro della storia e’ interpretato da attori sordi, che sono cosi’ eloquenti nella loro espressione che abbiamo a malapena bisogno di sottotitoli o altri caratteri per tradurre. “Il vero problema che abbiamo e’ che queste storie vengono raccontate cosi’ di rado, che quando lo sono, c’e’ questa pressione ad essere la rappresentazione di tutti. La mia speranza invece e’ che raccontando questa storia si raccontino altre storie “, ha detto la regista Sian Heder. L”esigenza primaria per la cineasta, era evitare nel racconto ogni stereotipo o preconcetto sulle persone sorde: “Per questo mi sono circondata di consulenti mentre scrivevo la sceneggiatura, sia ‘Coda’, sia appartenenti alla comunita’ sorda. Poi due artiste, Alexandria Wailes and Anne Tomasetti, anche loro non udenti, mi hanno affiancato per verificare il corretto uso nelle scene della lingua dei segni e il modo nel quale stavamo rappresentando la comunita’ sorda, che volevo fosse il piu’ realistico possibile – sottolinea Heder -. Ad esempio mostriamo Jacki e Frank Rossi come una coppia appassionata che vive appieno anche la propria sessualita’ . Volevo che oltre allo humour e alla complessita’ del racconto, ogni personaggio risultasse vero e tridimensionale, in pregi e difetti”.

