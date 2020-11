Codacons, arrestare chi fa feste

(ANSA) – MILANO, 01 NOV – Il Codacons, dopo l’intervento

dei Carabinieri che ha portato a scoprire un party nella notte

del 31 ottobre presso una casa privata di via Niccolini di

Milano, interviene chiedendo accertamenti e l’applicazione di

norme severe.

“Temiamo che questo non sia un caso isolato, poiché nei

giorni scorsi circolavano sui social network diverse locandine

di feste rigorosamente private organizzate a Milano in occasione

di Halloween – afferma il Codacons – Chiediamo pertanto di

svolgere indagini a tappeto, poiché chi ha organizzato queste

feste, e chi vi ha preso parte, ha messo a rischio non solo la

propria salute, ma anche quella dell’intera collettività, in un

momento difficilissimo per il paese. Per questo i responsabili

devono essere arrestati, e nei loro confronti devono scattare

indagini penali per la fattispecie di epidemia colposa”. (ANSA).



