Colantuono, è un momento difficile, ma non molliamo

(ANSA) – ROMA, 26 NOV – Stefano Colantuono, tecnico della

Salernitana, ritrova il sorriso dopo tre sconfitte di fila.

“Siamo in un momento di grande emergenza- ha detto- per gli

assenti: ogni volta dobbiamo inventarcene una. Non era facile

venire qui a fare i punti. Speriamo di recuperare qualcuno per

martedì. Anche oggi c’era qualcuno che non stava bene. La

squadra comunque non molla mai”. Salernitana che è rimasta

aggrappata alla partita nonostante lo svantaggio: “A volte la

squadra gioca impaurita- ha detto- ma ha ritrovato il coraggio

dopo aver subito il gol”. La corsa per la salvezza? “I ragazzi

stanno facendo il possibile- ha continuato- ora vediamo cosa

fanno le altre. Proviamo a giocarci le nostre chance sino alla

fine”. Le condizioni di Gondo? “problema muscolare: valuteremo”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte