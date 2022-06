Coldiretti, acque del Po mai così basse da 70 anni

Condividi l'articolo

E’ allarme siccità per Coldiretti, secondo cui il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca (Pavia) è sceso a -3,7 metri su livelli più bassi da almeno 70 anni. In sofferenza anche i grandi laghi, come il Maggiore, sceso al minimo storico con on un grado di riempimento del 22%, mentre quello di Como è al 25%. Una situazione “drammatica”, secondo Coldiretti, in un 2022 segnato fino ad ora da precipitazioni praticamente dimezzate, con la mancanza di pioggia che in alcune zone dura da quasi tre mesi con il ricorso alle autobotti, razionamenti e misure restrittive anche per innaffiare orti e giardini.

Piemonte, minimo storico invasi, ridotti fino 50%

La situazione in Piemonte indica che gli invasi sono al minimo storico e mostrano una riduzione media del 40% o addirittura del 50% rispetto alla media storica. È emerso dall’incontro con gli operatori del comparto idroelettrico, convocato a stretto giro dopo la conclusione dei lavori del tavolo permanente per l’emergenza idrica istituito dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e coordinato dall’assessore all’Ambiente, Matteo Marnati, da cui è emersa la massima disponibilità alla collaborazione e la volontà di cooperare con i consorzi irrigui.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte