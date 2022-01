Colle, fumata nera al sesto voto. Ma l’accordo sembra vicino

Condividi l'articolo

La sesta votazione per il Quirinale può essere interpretata come una fase interlocutoria in vista di un accordo che sembra essere a un passo. Infatti la chiama per il sesto scrutinio coincide temporalmente con le ore in cui si è verificata una forte accelerata verso la convergenza su un candidato comune tra i partiti di maggioranza. Anche al sesto voto c’è stata la preventivabile fumata nera: il centrodestra ha deciso di astenersi, mentre i giallorossi hanno optato per la scheda bianca. Dallo spoglio emerge che gli astenuti sono 443. In testa c’è Sergio Mattarella con 336 preferenze; le schede bianche ammontano a 106.

Trattative e incontri

Nel tardo pomeriggio si è tenuto un incontro tra Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte: i tre si sono riuniti in un vertice negli uffici del Movimento 5 stelle alla Camera per provare a trattare. L’intento è quello di individuare una figura con un ampio consenso trasversale ed eleggere il prossimo presidente della Repubblica nella giornata di domani. I tre dovrebbero tornare e incontrarsi più tardi, in serata, ma comunque i dialoghi andranno avanti per tutta la notte.

L’ipotesi più forte che circola in questo momento è quella di Elisabetta Belloni, direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Diversi gli indizi che portano al suo nome. Salvini ha riferito di essere al lavoro “ perché ci sia un presidente donna in gamba “. Poco più tardi gli ha fatto eco Giuseppe Conte: “ Spero ci sia la sensibilità di avere finalmente la possibilità di eleggere un presidente della Repubblica donna “.

Di recente Salvini ha tenuto un colloquio con Antonio Tajani e Licia Ronzulli. Fonti del Carroccio fanno sapere che si è “ al lavoro per dare risposta positiva al Paese, di alto livello e al di fuori dei partiti, superando veti e perdite di tempo “. Stando a quanto riferito dall’Ansa, prima Salvini avrebbe incontrato il premier Mario Draghi: il leader della Lega e il presidente del Consiglio sarebbero stati visti uscire, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, dallo stesso palazzo nei pressi di via Veneto. Sia da Palazzo Chigi sia dagli ambienti del Carroccio risuona un “no comment”.

