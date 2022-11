Collettivo imbratta la sede di Confindustria Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 18 NOV – La sede di Confindustria Bologna è

stata imbrattata nel tardo pomeriggio di ieri dagli attivisti di

un collettivo. Vernice rossa è stata lanciata sull’insegna, in

via San Domenico, e sul muro è stato vergato il simbolo della

falce e martello. L’azione è stata rivendicata sui social dal

collettivo studentesco ‘Osa’ con un video che mostra due persone

incappucciate, mentre accendono un fumogeno. Sull’episodio è al

lavoro la Polizia per identificare gli autori. (ANSA).



