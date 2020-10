Colombia: ‘minga’ indigena a Cali vuole incontrare Duque

(ANSA) – BOGOTÁ, 13 OTT – Centinaia di indigeni colombiani

hanno partecipato ieri ad una ‘minga’ (marcia rivendicativa) nel

dipartimento del Cauca per raggiungere Cali dove hanno

annunciato che aspetteranno tre giorni l’arrivo del presidente

della repubblica Iván Duque per discutere delle ininterrotte

violenze contro i loro leader sociali e dei programmi

governativi di fumigazione delle piantagioni di foglie di coca.

Tuttavia, scrive il quotidiano El Tiempo, il capo dello Stato

ha fatto sapere che non ha intenzione di accedere alla richiesta

del Consiglio regionale indigeno del Cauca (Cric) e che ha

designato la ministra dell’Interno, Alicia Arango Olmos, a

rappresentarlo nei colloqui.

Non è chiaro al momento se il Cric si riterrà soddisfatto di

questa offerta, perché alla vigilia aveva assicurato che nel

caso Duque noin si fosse presentato a Cali, la ‘minga’ si

sarebbe trasferita direttamente a Bogotà.

Da parte sua la ministra Arango Olmos ha affermato che “il

governo mette sempre la faccia, ha rispettato gli impegni

assunti con la ‘minga’”, invitando i manifestanti a “controllare

gli accordi che sono stati rispettati”.

Comunque, una volta verificato l’assenza di Duque, la

delegazione dei Cric si è ritirata da Cali per discutere la

situazione e decidere il da farsi per ottenere soddisfazione per

le richieste avanzate.

Annunciando giorni fa la mobilitazione il Consiglio indigeno

aveva ricordato che la marcia vuole ricordare che solo

quest’anno 20 giovani sono stati uccisi per mano di militari e

agenti di polizia, decine di persone sono morte in 60 massacri e

che vi sono stati ben 359 femminicidi. (ANSA).



