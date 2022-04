Colpo di coda dell’inverno, neve sul Vesuvio

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 02 APR – Colpo di coda dell’inverno: torna

la neve sul Vesuvio. Le precipitazioni (a tratti è venuta giù

anche la grandine) che si sono abbattute sulle città poste alle

pendici del vulcano, hanno dato una momentanea tregua, lasciando

intravedere tra le nuvole che ancora si addensano in cielo un

manto bianco che ricopre gran parte del Vesuvio.

Rispetto a quelle dei giorni scorsi, le temperature che si

registrano attualmente nella zona sono decisamente più basse e

anche le previsioni, che parlano di pioggia che dovrebbe cadere

per gran parte della giornata, non sono certo delle più

congeniali per l’inizio di aprile. Fino a domani alle 14 è in

vigore in Campania l’allerta meteo, con criticità gialla.

(ANSA).



