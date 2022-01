Colpo salvezza Spezia, per il Genoa è notte fonda

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 09 GEN – Lo Spezia va a prendersi 3 punti

importantissimi per la salvezza a marassi grazie a una meritata

vittoria nel derby ligure con il Genoa. E’ Bastoni che segna il

gol della vittoria portando così gli Aquilotti di Motta a +7

rispetto alla squadra di Shevchenko (oggi assente in panchina

perché ‘blandamente positivo’ al Covid e sostituito da Tassotti)

che è ferma a 12 punti in classifica. Convince la prestazione

dello Spezia scesa in campo con maggior determinazione rispetto

ai rossoblù.

Inutile il triplo cambio e la modifica al tridente fatto da

Tassotti nella ripresa: il Genoa, che sembrava riprendersi, è

invece calato ancora anche se lo Spezia non non ha sfruttato

nessuna delle occasioni che ha avuto a disposizione. Solo nel

finale il Grifone ha indotto quale speranza nei suo tifosi senza

però mai finalizzare. (ANSA).



