Comandante vigili minacciato:Morra,subito risposta massiccia

(ANSA) – NAPOLI, 08 MAR – “Ognuno di noi deve assumersi la

propria responsabilità e chi rappresenta la Commissione

parlamentare Antimafia oggi presente, per altri non posso

rispondere, spero però in una risposta massiccia e robusta

perchè il comandante Chiariello non può essere lasciato solo”.

Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare

Antimafia, senatore Nicola Morra, che ha incontrato stamattina

ad Arzano (Napoli) il comandante della Polizia Municipale Biagio

Chiariello, oggetto ieri di gravi minacce. Ignoti gli hanno

fatto trovare, all’esterno dell’edificio che ospita gli uffici

della Polizia Locale, un manifesto funebre che annunciava la sua

morte il 10 marzo, cioè tra due giorni.

“Quello che è accaduto, è un atto gravissimo – ha aggiunto Morra

– mi sono recato ad Arzano 15 giorni fa per fornire attestati di

stima oltre che di solidarietà a Biagio Chiariello per il suo

lavoro sistematico e incessante per il rispetto delle regole nel

rione della 167, che qui in Campania, purtroppo conoscente bene.

Sono convinto che gli inquirenti debbano mettersi immediatamente

al lavoro, sicuramente l’hanno già fatto. Lo Stato ha il dovere

oltre che il diritto di stare qua se creda nei valori

costituzionali e democratici”. (ANSA).



